рф нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к теракту, чтобы попробовать переломить ход войны в свою пользу - Маляр

КИЕВ. 5 июля. УНН. россия нагнетает ситуацию с Запорожской АЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории, чтобы попробовать переломить ход войны в свою пользу. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.

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«Информационное пространство заполнили сообщения о вероятности террористического акта на ЗАЭС. Здесь стоит понимать, что страна-террорист способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие», - написала Маляр в Telegram.

Она напомнила, что с целью минимизации потенциально возможных негативных последствий в четырех украинских регионах – Днепропетровщина, Запорожье, Херсонщина и Николаевщина – уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС.

«Зачем россия нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории? Чтобы переломить ход войны в свою пользу. Оба сценария - как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение - для рф являются инструментом достижения военных целей», - отметила Маляр.

Она призвала украинцев сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций.

Дополнение

4 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что оккупанты, вероятно, готовятся к теракту на ЗАЭС, ведь на крыше станции они разместили предметы похожие на взрывчатку.

Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял, что в связи с событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы как личным составом, так и боевой техникой.