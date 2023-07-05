В Нацслужбе здоровья выявили нарушения по обнародованию открытых данных - Офис Омбудсмена

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Национальной службе здоровья Украины были выявлены и устранены нарушения по обнародованию открытых данных, которые являются крайне важными во время войны, сообщила во время брифинга заместитель директора Департамента - начальник отдела прав на доступ к информации Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Ирина Попович, передает корреспондент УНН.

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“В Национальной службе здоровья Украины были устранены выявленные нарушения и обнародованы открытые данные. Для коллег замечу, что в Национальной службе здоровья не обнародовались информация о медикаментах, о закупках, о предоставлении медицинских услуг, что очень важно в условиях военного положения. Некоторые реестры, которые являются важными для общества, были временно закрыты, не соблюдая рекомендаций Уполномоченного. По поводу этого, был составлен протокол об административной ответственности и направлен на рассмотрение суда в отношении исполняющего обязанности руководителя”, - отметила Попович.

Детали

Она отметила, что роль в обеспечении контроля за открытыми данными лежит как на Министерстве цифровой трансформации, так и на Офисе Уполномоченного.

“С нашей стороны, мы прилагаем все усилия, чтобы информация была доступной, достоверной и проверенной. Распространение недостоверной информации или спекуляций на основе неполной и необъективной информации недопустимо и может способствовать распространению фейковых новостей и слухов, что мы настоятельно не рекомендуем в условиях войны”, - сказала Попович.

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