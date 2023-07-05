КИЕВ. 5 июля. УНН. С сегодняшнего дня доступ посетителей в Нижнюю лавру ограничен. Находиться на территории Киево-Печерского монастыря разрешено ежедневно с 9:00 до 18:00, пишет УНН со ссылкой на сайт Национального заповедника.

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"В связи с препятствованием работе комиссии Заповедника по опечатыванию освобожденных корпусов на территории Нижней лавры, с 5.07.2023 внесены изменения в пропускной режим: вход/выход через ворота с улицы Лаврская, 11 (корпус 111) разрешен с 9:00 до 18:00 ежедневно", - говорится на сайте Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

"Обращаем ваше внимание на то, что «нижний» вход в обитель рядом с храмом в честь Пресвятой Богородицы «Живоносный Источник» будет с указанной даты постоянно закрыт", - добавляется на сайте монастыря.

Дополнение

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 4 июля планировал проверить и опечатать освободившиеся корпуса Нижней лавры, которые не задействованы в религиозной деятельности монастыря. Когда комиссия в составе 5 человек сотрудников заповедника пришла для того, чтобы осмотреть и опечатать неиспользуемое помещение, им начали препятствовать, сообщил и.о. генерального директора национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" Максим Остапенко. Комиссия написала заявление в полицию.

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