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Через Десну открыли мост вместо разрушенного армией рф

Через Десну открыли мост вместо разрушенного армией рф

КИЕВ. 5 июля. УНН. На Черниговщине сегодня открыли проезд по временному мосту через реку Десна, который будет соединять областной центр с Киевом. Об этом сообщает министерство восстановления Украины, пишет УНН.

Цитата

«Мост обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом, Меной, Городней, а также другими общинами правобережной части Черниговской области», - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь автомобилистам не придется пользоваться 30-километровым объездом’.

Возведение временного сооружения продолжалось почти год.

Дополнение

Возле Чернигова есть два моста через Десну. Один из них – на окружной дороге Чернигова возле села Шестовица – взорвали в начале российского вторжения для остановки вражеских войск. Весной 2023 года его восстановили.

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Источник: УНН
Теги: война, восстановление, Чернигов и Черниговская область, мосты
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