Украинцев просят переносить работу мощной техники с вечернего пика с 16 часов

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Украине изменился период максимального потребления электроэнергии в течение суток. Теперь наибольшая нагрузка на энергосистему ощущается с 16 до 23 часов. Украинцев призывают переносить использование мощной техники на другие часы суток или на ночь. Об этом сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

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"С ростом температуры воздуха, потребление в энергосистеме в вечерние часы вчера увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе. Также изменился период максимально потребления в течение суток. Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00-22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается с 16:00 до 23:00. Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00", - отметили в компании.

"Пожалуйста, переносите использование мощной техники с вечерних часов на другие часы суток или на ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно", - призвали в Укрэнерго.

Достаточно ли электричества?

По данным Укрэнерго, сейчас производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Вышел из планового ремонта один из атомных энергоблоков, что добавило мощности в энергосистеме.

"С повышением жары увеличивается использование кондиционеров. Это приводит к росту потребления электроэнергии, особенно с 16 до 23 часов. В то же время продолжается ремонтная кампания на многих тепловых и гидроэлектростанциях, а также на нескольких атомных энергоблоках. Поэтому объем доступных мощностей в энергосистеме для производства электроэнергии ограничен, особенно в вечерние часы, когда потребление больше всего", - еще раз подчеркнули в компании.

Импорт/экспорт

Сегодня в утренние часы, а также вечером с 17:00 до 23:00, как сообщается, осуществляется импорт электроэнергии из Словакии мощностью от 15 до 270 МВт (максимум в 20:00), а также из Молдовы – по 1 МВт в разные часы суток.

Экспорт отсутствует.

Отключения

Вчера из-за непогоды были временные отключения в сетях в Ровенской и Черновицкой областях, питание, как указано, восстановлено.

В результате вражеских обстрелов и повреждения сетей в Донецкой области вчера обесточивалась одна из шахт, где находились люди, никто не пострадал. Питание шахты восстановлено, сообщили в НЭК.

Также из-за обстрелов есть повреждения в сетях в Николаевской, Харьковской, Херсонской областях.