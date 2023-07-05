Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,85 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Трудовое законодательство во время военного положения: что изменилось
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
8010

"Время действовать, Украина!": на Ивано-Франковщине заработало подразделение добровольной пожарной команды

"Время действовать, Украина!": на Ивано-Франковщине заработало подразделение добровольной пожарной команды

КИЕВ. 5 июля. УНН. Победители конкурса «Время действовать, Украина!» профинансировали создание подразделения добровольной пожарной команды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда «МХП-Громаде».

Детали

Отметим, что речь идет о победителях конкурса предыдущих лет.

«Община Обертина из Ивано-Франковской области решила позаботиться о своей пожарной безопасности. Для этого создала подразделение добровольной пожарной команды и теперь может обслуживать 9 населенных пунктов с общим населением 9 тысяч человек.

Благодаря сотрудничеству с польскими партнерами новосозданная команда получила спецодежду, оборудование, снаряжение и пожарный автомобиль. А грантовые 100 000 грн община использовала на приобретение строительных материалов для крыши и фасада гаражного помещения для пожарного автомобиля», - говорится в сообщении.

В благотворительном фонде добавили, что гордятся комплексным подходом украинцев к любому делу.

«Верим, что есть и наш вклад в развитие этого навыка», - говорят в «МХП-Громаде».

Напомним

Благотворительный фонд «МХП-Громаде» объявил победителей нынешнего конкурса социальных инициатив «Время действовать, Украина!».

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Источник: УНН
Теги: Украина, безопасность, пожарники, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, МХП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.