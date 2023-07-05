"Время действовать, Украина!": на Ивано-Франковщине заработало подразделение добровольной пожарной команды

КИЕВ. 5 июля. УНН. Победители конкурса «Время действовать, Украина!» профинансировали создание подразделения добровольной пожарной команды, передает УНН со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда «МХП-Громаде».

Детали

Отметим, что речь идет о победителях конкурса предыдущих лет.

«Община Обертина из Ивано-Франковской области решила позаботиться о своей пожарной безопасности. Для этого создала подразделение добровольной пожарной команды и теперь может обслуживать 9 населенных пунктов с общим населением 9 тысяч человек.

Благодаря сотрудничеству с польскими партнерами новосозданная команда получила спецодежду, оборудование, снаряжение и пожарный автомобиль. А грантовые 100 000 грн община использовала на приобретение строительных материалов для крыши и фасада гаражного помещения для пожарного автомобиля», - говорится в сообщении.

В благотворительном фонде добавили, что гордятся комплексным подходом украинцев к любому делу.

«Верим, что есть и наш вклад в развитие этого навыка», - говорят в «МХП-Громаде».

Напомним

Благотворительный фонд «МХП-Громаде» объявил победителей нынешнего конкурса социальных инициатив «Время действовать, Украина!».

Справка

«МХП-Громаде» - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.