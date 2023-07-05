Расстрелянную российскими оккупантами украинскую скорую выставили перед Рейхстагом

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Берлине перед зданием Рейхстага поставили украинскую машину скорой помощи, расстрелянную российскими войсками, - как символ военных преступлений рф в Украине, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Сегодня с 9:00 до 18:00 перед зданием Рейхстага, возле северного входа на Паул-Льобе-Алее, выставлен на показ автомобиль скорой помощи из Украины.

Старенькая “скорая” была единственным полноприводным автомобилем в больнице в Дергачах на Харьковщине. На ней по разбомбленным дорогам спасали и эвакуировали людей из отдаленных сел. Авто попало под прицел российских оккупантов, несмотря на хорошо заметную маркировку.

Пронизанную обломками и пулями машину уже выставляли в Киеве, Вильнюсе и Мюнхене. После Берлина “скорую” повезут в другие города Германии и Европы, сообщается на странице проекта Amal Berlin Ukraine.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Херсонщине россияне запретили оказывать медицинскую помощь тем, у кого нет паспорта рф