Байден настаивает, чтобы после Столтенберга главой НАТО стала Урсула фон дер Ляйен - СМИ

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент США Джо Байден настаивает на назначении президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен следующим генеральным секретарем НАТО после того, как кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса заблокировали, сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что лидеры НАТО надеялись договориться о преемнике Йенса Столтенберга, который будет занимать должность генерального секретаря до осени 2024 года, на ежегодном саммите в Вильнюсе на следующей неделе. Но они не смогли согласовать кандидатуру.

Источник в НАТО сообщил The Telegraph, что президент США пытался убедить госпожу фон дер Ляйен, бывшего министра обороны Германии, стать преемником Столтенберга на фоне опасений, что соответствующая кандидатура не появится в течение следующих 12 месяцев.

Добавим

Джо Байден и Урсула фон дер Ляйен установили "прочную связь" за последние годы, способствуя тесным трансатлантическим связям’связям в отношении Китая, Украины и климата.

Владея свободным французским языком, она, скорее всего, заручится поддержкой президента Эммануэля Макрона, который был против кандидатуры министра обороны Британии Бена Уоллеса.

В то же время, во время частных разговоров фон дер Ляйен сказала Байдену, что она не сможет взять на себя какую-либо должность в НАТО по крайней мере до следующего года, отмечает The Telegraph.

Дополнение

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддерживает продление мандата Урсулы фон дер Ляйен на должностей президента Европейской комиссии, срок действия которого истекает в июне 2024 года, если президентство в Комиссии перейдет к ее правоцентристской Европейской народной партии. Об этом он сказал в неформальной беседе с журналистами Euractiv.

Напомним

Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу решили продлить срок пребывания в должности до 1 октября 2024 года. О таком решении союзников по НАТО сообщил сам Генсек во вторник.

Как указали в Альянсе, союзники по НАТО продлили мандат Генерального секретаря Йенса Столтенберга в четвертый раз.