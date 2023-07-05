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"Это война технологий": Резников рассказал об ответе на попытки контрмер рф на украинское вооружение

"Это война технологий": Резников рассказал об ответе на попытки контрмер рф на украинское вооружение

Алексей Резников

КИЕВ. 5 июля. УНН. В случае, когда российские войска придумывают контрмеры в ответ на то или иное украинское вооружение, появляется новая контрмера в ответ оккупантам. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times, обнародованном в среду, пишет УНН.

Детали

В частности, сообщается, что боеприпасы с GPS-наведением для артиллерии, а также реактивные системы залпового огня, такие как американские Himars, "высокоточные". Но, добавил Резников, мощные радиоэлектронные системы россии находили способы их глушить.

Цитата

"россияне придумывают контрмеры, мы сообщаем нашим партнерам, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры", - сказал Резников.

Тот же подход, как отмечается, используется для повышения эффективности разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые используются в беспрецедентных масштабах, но также часто глушатся.

"Это как постоянный маятник. Это война технологий", – сказал Резников.

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Источник: УНН
Теги: Минобороны, война, технологии, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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