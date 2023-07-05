СБУ задержали коллаборанта, который работал полицейским в оккупированном Мелитополе

КИЕВ. 5 июля. УНН. Служба безопасности задержала в Киеве предателя, который работал в оккупационном "главном управлении мвс рф в Запорожской области". Злоумышленником оказался житель Мариуполя, который после начала полномасштабной войны рф переехал в оккупированный Мелитополь, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в Мелитополе мужчина начал сотрудничать с рашистами, за что в конце апреля 2022 года они назначили его "полицейским патрульно-постовой службы" местного подразделения оккупационного так называемого «Мелитопольского РУВД Главного управления МВД в Запорожской области». На этой "должности" коллаборационист патрулировал город, проводил агитационную работу среди жителей Мелитополя и участвовал в подавлении среди местного населения движения сопротивления.

В июле 2022 года мужчина уволился из рядов так называемой «народной милиции», и по данным следствия, как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых. СБУ и Нацполиция установили его местонахождение и задержали. Мужчине сообщено о подозрении в коллаборационизме. Сейчас он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Мероприятия по разоблачению осуществлялись прокуратурой совместно с сотрудниками Управления СБУ в Запорожской области и ГУ Нацполиции в области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собирал данные для вражеского удара по оборонному заводу и зданию СБУ: на Николаевщине задержали предателя