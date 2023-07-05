Решения саммита НАТО не разочаруют Украину - президент Литвы

КИЕВ. 5 июля. УНН. Несмотря на интенсивные дискуссии между странами НАТО, во время саммита в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые не разочаруют страну. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает УНН со ссылкой LRT.

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"У меня есть ощущение, что мы еще найдем те формулировки, которые не разочаруют украинцев и скажут больше, чем мы привыкли озвучивать", – добавил Науседа», - заявил Науседа.

Детали

По словам президента Литвы, некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить Украине гарантии безопасности, и уже есть договоренность о создании Совета Украина-НАТО для ускорения интеграции Киева в Альянс.

"Президент Зеленский, я надеюсь, когда приедет в Вильнюс, безусловно, получит, возможно, не совсем то, на что он надеется в своих максимальных планах, но он безусловно получит многое, - сказал литовский лидер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО «сейчас» – даже если членство наступит лишь после войны.

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