Зеленский провел Ставку: обсудили защиту АЭС и усиление Севера

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в среду сообщил, что провел расширенное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники сосредоточились на вопросах фронта, усиления северного направления, защиты АЭС, собственного производства боеприпасов и техники, а также ремонта оборудования, пишет УНН.

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"Сегодня Ставка расширена. Два часа – на обсуждение основных вызовов", - написал Зеленский в соцсетях.

"Первое – защита АЭС. Докладывали командующий ВВС Олещук, министр Клименко, глава ГПСУ Дейнеко", - отметил Зеленский.

Также, по его словам, заслушали директора «Энергоатома» Котина и директора ХАЭС Козюру.

"Второе – ситуация на фронте. Доклады командующих Залужного, Сырского, Тарнавского, Москалева и Наева. Главкому – распоряжение усиливать Север", - отметил Президент.

"Третье – дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца. Доклады: командующий сил логистики Гуляк, Минстратегпром – Камышин, Мининфраструктуры – Кубраков, Минобороны – Резников", - сообщил Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой, но Силы обороны продвигаются шаг за шагом.