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песков назвал "выдумкой" информацию, что Си Цзиньпин предостерегал путина от применения ядерного оружия

песков назвал "выдумкой" информацию, что Си Цзиньпин предостерегал путина от применения ядерного оружия

КИЕВ. 5 июля. УНН. Пресс-секретарь диктатора рф владимира путина, дмитрий песков заявил журналистам, что утверждения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин предостерегал председателя рф от использования ядерного оружия в Украине, являются ложными. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Цитата

"Я не могу это подтвердить. Я лишь могу сказать, что по итогам этого важного визита председателя КНР Си Цзиньпина в москву было предоставлено достаточно много информации, были заявления для прессы.

Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам совместного заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является выдумками", - сказал песков.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что глава Китая Си Цзиньпин во время визита в москву лично предостерег российского диктатора владимира путина от использования ядерного оружия в Украине. 

Источник: УНН
Теги: Китай, Украина, ядерное оружие
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