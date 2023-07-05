Могли сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт: разоблачена коррупционная схема

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Харьковском региональном филиале АО «Укрзализныця» раскрыли коррупционную схему, которая угрожала логистическим путям Сил обороны и поставкам военной техники, сообщает в среду Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

"СБУ разоблачила коррупционную схему на Харьковской железной дороге, которая могла сорвать поставки военной техники ВСУ на фронт", - сообщили в спецслужбе.

Разоблачены два должностных лица, которые массово разворовывали новые железнодорожные рельсы, предназначавшиеся для экстренного восстановления разрушенных путей в прифронтовых районах области, указали в СБУ.

Их действия могли привести к нарушению логистических путей Сил обороны на восточном фронте и помешать поставкам военной техники Вооруженных Сил Украины, отметили в спецслужбе.

По результатам расследования установлено, что организация этой схемы связана с руководителем одного из структурных подразделений регионального филиала государственного предприятия и его заместителем.

Известно, что в течение мая 2022 года они использовали старые рельсы, которые исчерпали свой ресурс, для ремонта железнодорожных путей, поврежденных в результате российских обстрелов. Эти старые комплектующие получали путем "списания" их как металлолом, при этом не выполняя никаких инженерных работ. Вместо этого, новые рельсы из государственного резерва использовались для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые не оформлялись официально, а оплата за них осуществлялась наличными.

Для сокрытия преступления злоумышленники даже удаляли маркировку с новых комплектующих, чтобы сделать невозможным их идентификацию. В результате этих действий должностные лица получили 1,2 млн гривен от коммерсантов. Организаторы этой схемы вносили недостоверные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию для реализации этого преступления.

Вследствие этого на основании собранных доказательств обоим фигурантам было сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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