Завтра в Украине в большинстве областей ожидаются грозы - Укргидрометцентр
КИЕВ. 5 июля. УНН. В большинстве областей Украины синоптики завтра прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На Киевщине ожидается первый уровень опасности. ГСЧС напоминают о правилах безопасности, пишет УНН.
Детали
Завтра в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей кратковременные дожди, днем грозы. На остальной территории без осадков.
- Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, во время гроз местами порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 15-20°, на юге и востоке страны до 23°; днем 29-34°, в южных областях до 37°, в западных и Житомирской областях 23-28°, в Карпатах 17-22°.
На Киевщине из-за ожидаемых днем гроз в Укргидрометцентре предупреждают о І уровне опасности.
Прогнозируется переменная облачность и местами кратковременные дожди.
- Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, во время гроз местами порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью 15-20°, днем 29-34°;
- в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°.
В ГСЧС призвали граждан к осторожности и напомнили правила безопасности во время грозы:
- Не прятаться под высокими одиночными деревьями или на возвышении.
- Не парковать авто под деревьями или высокими конструкциями.
- Не купаться в водоемах
- Не пользоваться электроприборами.
Избегать металлических конструкций, фонарей, опор электропередач. Если вы в поле - лучше присесть в ямы, не контактируя телом с землей. Закрыть окна и двери.