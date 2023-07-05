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Завтра в Украине в большинстве областей ожидаются грозы - Укргидрометцентр

Завтра в Украине в большинстве областей ожидаются грозы - Укргидрометцентр

КИЕВ. 5 июля. УНН. В большинстве областей Украины синоптики завтра прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На Киевщине ожидается первый уровень опасности. ГСЧС напоминают о правилах безопасности, пишет УНН.

Детали

Завтра в западных, северных, днем и в большинстве центральных областей кратковременные дожди, днем грозы. На остальной территории без осадков. 

  • Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, во время гроз местами порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 15-20°, на юге и востоке страны до 23°; днем 29-34°, в южных областях до 37°, в западных и Житомирской областях 23-28°, в Карпатах 17-22°.

На Киевщине из-за ожидаемых днем гроз в Укргидрометцентре предупреждают о І уровне опасности.

Прогнозируется переменная облачность и местами кратковременные дожди.

  • Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, во время гроз местами порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью 15-20°, днем 29-34°;
  • в Киеве ночью 18-20°, днем 30-32°.

В ГСЧС призвали граждан к осторожности и напомнили правила безопасности во время грозы:

  • Не прятаться под высокими одиночными деревьями или на возвышении.
  • Не парковать авто под деревьями или высокими конструкциями.
  • Не купаться в водоемах
  • Не пользоваться электроприборами.

Избегать металлических конструкций, фонарей, опор электропередач. Если вы в поле - лучше присесть в ямы, не контактируя телом с землей. Закрыть окна и двери.

Источник: УНН
Теги: погода, грозы, ГСЧС, Укргидрометцентр
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