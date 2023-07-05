Что делать, если радиационная авария застала на улице - в Минздраве дали разъяснения

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Министерстве здравоохранения дали советы на случай, если возможная радиационная авария застала на улице, пишет УНН.

Детали

Список советов от Минздрава, что делать, если радиационная авария застала вас на улице, имеет семь пунктов:

Во-первых, необходимо срочно защитить органы дыхания. Для этого подойдет любая подручная ткань, сложенная в несколько слоев, или защитная маска. Это поможет частично уменьшить попадание радиоактивной пыли в организм.

Необходимо как можно скорее зайти в помещение. Идеальный вариант – большие здания с толстыми стенами и минимальным количеством окон.

Перед входом в помещение, по возможности, осторожно снимите верхний слой одежды – это поможет устранить значительную часть радиоактивного загрязнения.

Убедитесь, что в помещении плотно закрыты окна и двери, закрыты вентиляционные отверстия.

Обязательно примите душ или оботрите тело влажными салфетками. Радиационное загрязнение также оседает на волосах, поэтому по возможности необходимо помыть голову.

Если в момент аварии на улице находились домашние питомцы, их также необходимо помыть, или, как минимум, обработать влажными салфетками.

"Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от властей. Это касается, в частности, попыток эвакуации на авто. Заметьте, что первые часы после аварии – наиболее опасны, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль", - отметили в Минздраве.

"Первая радиационная пыль начнет оседать в течение часа после вероятной аварии, поэтому лучше не покидать помещение до официального объявления от властей. Это касается, в частности, попыток эвакуации на авто. Заметьте, что первые часы после аварии – наиболее опасны, поскольку в воздухе будет оседать радиационная пыль", - отметили в Минздраве. В случае соответствующей рекомендации от властей – примите необходимую дозу калия йодида.

"Главное – не паникуйте и не покидайте помещение! Начинайте эвакуацию только после официального разрешения органов власти. В случае, если вы осуществляете эвакуацию собственным автомобилем, следуйте указаниям спасателей и придерживайтесь исключительно рекомендованных маршрутов", - указали в Минздраве.

Напомним

4 июля в Генштабе предупредили, что на Запорожской АЭС в ближайшее время могут быть провокации со стороны России.