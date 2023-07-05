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КСУ признал неконституционной санкцию из Таможенного кодекса Украины

КСУ признал неконституционной санкцию из Таможенного кодекса Украины

КИЕВ. 5 июля. УНН. Конституционный Суд Украины в среду принял решение по делу о конституционности статьи Таможенного кодекса, в которой говорится о наказании для людей, которые незаконно завезли товары через таможенную границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Детали

Согласно санкции части первой статьи 483 Таможенного кодекса виновных лиц, которые переместили товар через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, наказывают штрафом в размере 100 процентов стоимости предметов с их конфискацией.

Авторы жалобы просили КСУ признать санкцию из Таможенного кодекса Украины неконституционной. По их убеждению, она «делает невозможным реализацию принципа индивидуализации юридической ответственности нарушителя таможенных правил с учетом характера противоправного деяния. А также формы вины, характеристики лица, виновного в совершении правонарушения и возможности возмещения причиненного вреда и наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность.

Цитата

«Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что предписания статьи 483 Кодекса не соответствуют Конституции Украины в связи с тем, что такое законодательное регулирование противоречит принципам демократического общества, основанного на верховенстве права (правовластии)“, - говорится в сообщении.

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Источник: УНН
Теги: Украина, таможня, Конституционный суд, кодекс
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