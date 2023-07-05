Спецпредставитель Китая не поверил, что Patriot сбил российскую ракету "Кинжал" - FT

КИЕВ. 5 июля. УНН. Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время своего визита в Киев в середине мая не поверил, что Patriot сбил российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом Financial Times сообщает со ссылкой на украинских дипломатов и министра обороны Украины Алексея Резникова, передает УНН.

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Издание пишет, что спецпредставитель Китая по вопросам Евразии посетил Киев в середине мая, к тому времени Украина сбила «Кинжал».

Сообщается, что украинские дипломаты заявили, что посол Китая не верит в то, что американский Patriot перехватил российские гиперзвуковые ракеты.

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«Я предложил, если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства», - сказал Резников.

Министр добавил, что тогда Ли покинул Киев, не ознакомившись с доказательствами.

Дополнение

В небе над Украиной ночью 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".

Выводы экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз легли в основу заявления Пентагона, который официально подтвердил сбитие Украиной российской ракеты “Кинжал” с помощью системы Patriot.