Воздушные Силы предупреждают о вероятных пусках ракет: опасность для восточных и северных областей

КИЕВ. 5 июля. УНН. Воздушные Силы Украины сообщают о вероятных пусках крылатых ракет бомбардировщиком Ту-160 из акватории Каспийского моря. Ракетная опасность есть для южных и восточных областях Украины, передает УНН.

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«Вероятные пуски крылатых ракет стратегическим бомбардировщиком Ту-160 из акватории Каспийского моря. Восток, Юг - ракетная опасность!», - говорится в сообщении.

Сейчас в южных и восточных областях объявлена воздушная тревога

Актуальную карту воздушных тревог можно посмотреть здесь.