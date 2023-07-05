Мятеж пригожина стал катализатором недоверия военных рф к высшему руководству - Маляр

КИЕВ. 5 июля. УНН. Мятеж пригожина спровоцировал рост недоверия военнослужащих к высшему руководству минобороны рф, из-за его растерянности во время событий. Отдельные командования оперативных объединений, чтобы избежать бунтов, стараются избегать комплектования бывшими заключенными, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Детали

Так называемый “марш справедливости” вооруженного формирования наемников пригожина стал толчком для изменения отношения российских граждан и военнослужащих к высшему военно-политическому руководству рф, отметила Маляр.

Так, растерянность и пассивность высшего начальствующего состава российских вс во время попытки “вагнеровского” переворота привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам министерства обороны и генерального штаба вс рф.

Кроме того, отметила заместитель министра обороны Украины, отдельные командования оперативных объединений и соединений российских оккупационных войск пытаются избежать комплектования подчиненных воинских частей (подразделений) лицами из мест лишения свободы, несмотря на необходимость восстановления потерь личного состава.

Указанное связано с повышенными рисками дезертирства, проявлений неповиновения и возможных бунтов военнослужащих из числа бывших осужденных, пояснила Маляр.

Дополнение

Мятеж главаря пвк "вагнера" стал катализатором разлома в российском сообществе национальной безопасности, сообщает британская разведка. российский диктатор владимир путин пытается защитить свою систему от государственного переворота, "покупая" благосклонность силовиков.

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