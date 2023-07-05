Задушил несовершеннолетнюю, а тело закопал: во Львовской области раскрыли убийство 9-летней давности

КИЕВ. 5 июля. УНН. Во Львовской области полицейские раскрыли убийство 9-летней давности. Мужчина задушил несовершеннолетнюю девушку, а тело потом закопал, сообщили в среду в Нацполиции Украины, пишет УНН.

Детали

Это произошло в августе 2014 года. Тогда 38-летний житель Стрыя, как сообщается, задушил 17-летнюю девушку. Для того, чтобы скрыть следы преступления, закопал тело несовершеннолетней в лесополосе. До 2023 года девушка считалась без вести пропавшей.

Полицейским собрать доказательства, подтверждающие причастность мужчины к убийству. На основании полученных доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

По согласованию с прокуратурой обвинительный акт направлен в суд.

Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.

Следующие 15 лет обвиняемый может провести за решеткой.

Напомним

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