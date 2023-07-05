На оккупированной Донетчине "хлопок": прилетело возле железной дороги - росСМИ

КИЕВ. 5 июля. УНН. Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой прозвучали взрывы в районе железной дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

В сети появились видео с места событий, на которых виден густой столб дыма.

СМИ сообщают, что прилет во временно оккупированной Ясиноватой произошел по железнодорожной станции.

Горят вагоны и фуры.

Дополнение

Пока что информацию не прокомментировали украинские власти.