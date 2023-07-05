Новости: Война
5 июля 2023, 14:28 • Татьяна Краевская • 6480
На оккупированной Донетчине "хлопок": прилетело возле железной дороги - росСМИ
КИЕВ. 5 июля. УНН. Во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой прозвучали взрывы в районе железной дороги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
В сети появились видео с места событий, на которых виден густой столб дыма.
СМИ сообщают, что прилет во временно оккупированной Ясиноватой произошел по железнодорожной станции.
Горят вагоны и фуры.
Дополнение
Пока что информацию не прокомментировали украинские власти.
Источник: УНН
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