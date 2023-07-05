Агент в рясе: на Сумщине будут судить настоятеля храма, который передавал данные врагу

КИЕВ. 5 июля. УНН. На Сумщине будут судить настоятеля храма, который передавал врагу данные о позициях украинских защитников, правоохранителей и общественных деятелей, сообщают в Сумской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

В начале полномасштабного вторжения рф в Украину, с настоятелем одного из храмов УПЦ МП в Шосткинском районе вышел на связь сотрудник фсб рф. Священнослужитель согласился с ним сотрудничать, поскольку имел пророссийские взгляды и ожидал прихода «русского мира».

Агент в рясе собирал данные о количестве украинских военных на территории Шосткинского района, их вооружение, а также информацию о руководителях местных органов власти, правоохранительных органов, общественных активистов, их политические взгляды и авторитет среди местного населения. Собирал информацию о патриотически настроенных гражданах, которые могут влиять на общество.

Настоятель храма записывал точные адреса, фотографировал местность, где располагаются военнослужащие и военная техника. Все эти данные передавал оперативному сотруднику фсб рф с помощью одного из мессенджеров.

Правоохранители задержали священнослужителя 1 марта 2023 года. Сейчас он находится под стражей. Сумской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении настоятеля храма за совершение государственной измены в условиях военного положения.

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