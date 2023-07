Нидерланды накрыл сильный шторм: отменены авиарейсы, есть жертва

КИЕВ. 5 июля. УНН. В среду Нидерланды накрыл сильнейший в истории страны шторм Poly. В результате штормового ветра и сильных осадков есть первая жертва, в стране парализовано движение транспорта, сообщает Nos, пишет УНН.

Детали

На территории Нидерландов был объявлен "красный" уровень опасности для большей части страны. Это самый высокий уровень угрозы от стихий. Ветер достигал порывов до 120 километров в час.

Непогода парализовала движение транспорта, на железной дороге было уменьшено количество поездов, они курсируют с большим интервалом. Также из-за падения веток закрыты участки трассы.

В аэропорту Схипхол отменено более 400 авиарейсов.

Кроме того, из-за урагана несколько средних школ решили отменить занятия.

В городе Харлем погибла женщина от падения машины на дерево.

Вблизи населенного пункта Алкмара ветер опрокинул грузовик.

Представитель региона безопасности Кеннемерленда говорит, что снесенные транспортные средства и ветки деревьев будут убраны только после того, как шторм утихнет.

Сейчас в стране сняли "красный" уровень опасности из-за шторма.

Storm of niet, op de #A9 en #A10 zijn we al druk bezig met de opruimwerkzaamheden. We hopen de wegen zo snel mogelijk weer vrij te geven.

Liveblog #stormpoly: https://t.co/dXmrfEIZSz pic.twitter.com/Q8X74Ui7uP