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Несмотря на обход санкций: нефтегазовые доходы россии падают - ОП

Несмотря на обход санкций: нефтегазовые доходы россии падают - ОП

КИЕВ. 5 июля. УНН. Несмотря на попытки обойти санкции, доходы российской федерации от нефтегазового сектора продолжают снижаться. За первые три месяца на продаже нефти и газа россия заработала на 22% меньше, чем прогнозировала. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Цитата

“За первый квартал 2023 года в российский бюджет поступило 22% от прогнозируемого уровня - 5,7 трлн рублей доходов. Доля нефтегазовых доходов - 1,6 трлн рублей. Ненефтегазовых - 4 трлн руб. Объем доходов упал на 20,7%”, - сообщил Ермак.

Также в июне можно было увидеть еще более стремительное снижение доходов страны агрессора.

“В июне нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 528,6 млрд рублей. Это меньше на 26,4% в годовом измерении и на 7,4% по сравнению с маем”, - заявил Ермак.

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Источник: УНН
Теги: Россия, нефть, санкции
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