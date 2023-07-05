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Разрушение имения Гавсевича: в Минкульте пообещали привлечь виновных к ответственности

Разрушение имения Гавсевича: в Минкульте пообещали привлечь виновных к ответственности

КИЕВ. 5 июля. УНН. Виновные в разрушении имения Гавсевича будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Об этом на своей странице в Facebook сообщило министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Цитата

«Разрушение особняка Гавсевича — преступление против культурного наследия», - заявили в министерстве.

Там напомнили, что в 2018 году Департамент культуры Одесской ОВА заключил с владельцем здания охранный договор. Впрочем, последний его не выполнял.

"В январе 2023 года произошло разрушение части конструкций указанного здания, после чего между владельцем здания и Департаментом культуры города Одессы был согласован план проведения противоаварийных работ на указанном здании-памятнике", - говорится в сообщении.

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На прошлой неделе владелец начал на объекте так называемые противоаварийные работы, информируют в Минкульте. Однако они не соответствуют согласованному плану работ.

«Фактически это — уничтожение уничтожение памятника.

По состоянию на сейчас владельцу поступило распоряжение Департамента культуры Одесской ОГА срочно прекратить любые работы на объекте и предоставить объяснения относительно проведения работ, которые не соответствуют согласованной научно-проектной документации», - заявили в министерстве, добавляя, что департамент культуры Одесской ОВА примет решение о принятии мер реагирования в соответствии с действующим законодательством.

Дополнение

Имение Гавсевича, он же дом на Черноморской, 1 построили еще в 1903 году по проекту известного архитектора Самуила Гальперсона.

Он украшен маскаронами. С 1938 года здесь действовал техникум советской торговли, а в начале 1960 годов начал работать родильный дом.

В начале 2000-х роддом закрыли, а само здание должны были отремонтировать в 2021 году, но этого так и не произошло.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, культура, Минкульт, наследие
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