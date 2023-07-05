Прямые убытки Украины из-за войны достигли около 149 млрд долл. - KSE

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина с начала полномасштабного вторжения рф понесла прямые убытки на примерно 149 миллиардов долларов. Об этом сообщил в среду руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики (KSE) Максим Нефедов во время презентации цифровых инструментов фиксации преступлений россиян, пишет УНН.

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"Мы оцениваем сейчас прямые убытки от этого этапа российской агрессии, который начался в феврале 2022 года, где-то примерно в 149 млрд долларов. Это речь о прямых убытках - об уничтоженных кирпичах, бетоне, посевах, тракторах, частных автомобилях и так далее, не об общем объеме убытков, который учитывает и человеческие потери", - сказал Нефедов.

Напомним

По меньшей мере 2 млрд долл. прямых убытков нанесено Украине из-за подрыва Каховской ГЭС.