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Прямые убытки Украины из-за войны достигли около 149 млрд долл. - KSE

Прямые убытки Украины из-за войны достигли около 149 млрд долл. - KSE

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина с начала полномасштабного вторжения рф понесла прямые убытки на примерно 149 миллиардов долларов. Об этом сообщил в среду руководитель проектов по поддержке реформ Киевской школы экономики (KSE) Максим Нефедов во время презентации цифровых инструментов фиксации преступлений россиян, пишет УНН.

Цитата

"Мы оцениваем сейчас прямые убытки от этого этапа российской агрессии, который начался в феврале 2022 года, где-то примерно в 149 млрд долларов. Это речь о прямых убытках - об уничтоженных кирпичах, бетоне, посевах, тракторах, частных автомобилях и так далее, не об общем объеме убытков, который учитывает и человеческие потери", - сказал Нефедов.

Напомним

По меньшей мере 2 млрд долл. прямых убытков нанесено Украине из-за подрыва Каховской ГЭС.

Источник: УНН
Теги: война, убыток
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