КГГА: Киевляне стали чаще обращаться к психологам по поводу домашнего насилия

КИЕВ. 5 июля. УНН. С начала 2023 года специалисты Киевского городского центра гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию предоставили 2066 психологических консультаций по домашнему насилию. Сейчас стабильно фиксируется увеличение количества обращений о совершении домашнего насилия, сообщила в Facebook заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает УНН.

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"С первого января специалисты КГЦ гендерного равенства, предотвращения и противодействия насилию предоставили 6 867 психологических консультаций, из них – 2 066 по домашнему насилию. К сожалению, мы стабильно фиксируем увеличение количества обращений о совершении домашнего насилия", - отметила Хонда.

Детали

Заместитель проинформировала, что за полгода в Центр обратились 1 604 женщины и 462 мужчины, пострадавших от домашнего насилия. В то же время за первое полугодие 2022 года на телефон доверия обратились 4 117 человек, из них – 1 029 по поводу домашнего насилия.

Сообщается, что за шесть месяцев 2023-го в приюте находились девять женщин и восемь детей, а в комнатах кризисного реагирования – 68 женщин, трое мужчин и 47 детей. В то время, как в 2022 году, – 15 человек находились в приютах, а 41 человек воспользовался услугами комнат кризисного реагирования, отметила Хонда.

"Также в 2023 году специалисты мобильных бригад социально-психологической помощи предоставили уже 786 консультаций по домашнему насилию. Эта опция позволяет еще оперативнее оказывать комплексную помощь людям, подвергшимся домашнему насилию", - добавила она.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 25 ноября сообщил, что в Украине ежегодно от домашнего насилия погибает 600 женщин.

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