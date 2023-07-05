Почти 35% проб из водоемов в районе подрыва Каховской ГЭС не соответствуют нормам - Минздрав

КИЕВ. 5 июля. УНН. Почти 35% проб воды, отобранных из поверхностных водоемов на юге, не соответствуют гигиеническим нормам после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, сообщил в среду заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, комментарий которого приводит Минздрав, пишет УНН.

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"По результатам ежедневного мониторинга, которые проводят специалисты центров контроля и профилактики, фиксируем постоянное и значительное микробное загрязнение именно поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, рек Днепра, Ингула, Ингульца, Южного Буга и лиманов. Наиболее значительные отклонения от показателей безопасности сохраняются в Одесской области. В общем, запреты на купание действуют в Херсонской, Николаевской и Одесской областях, и крайне важно, чтобы люди не пренебрегали ими, ведь такая вода опасна для здоровья из-за рисков кишечных инфекций и ротавируса", - отметил Кузин.

Детали

После подрыва Каховской ГЭС мониторинг проб воды из поверхностных водоемов в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях проводится ежедневно. Специалисты центров контроля и профилактики болезней отбирают воду для исследования вдоль речного русла, Ингула, Ингульца, Южный Буг, лиманов Днепра в зоне затопления в результате разрушения дамбы, вдоль морского побережья и Каховского водохранилища.

Как сообщается, "по состоянию на 4 июля из 1 604 проб, по результатам исследований, 540 не соответствуют гигиеническим требованиям".

Зафиксированы превышения санитарно-химических, микробиологических и токсикологических показателей. "Среди опасных - сальмонеллы, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка, ротавирус. Также обнаруживают холероподобный вибрион", - отмечают в Минздраве.

И объясняют, что в отличие от холерных холероподобные вибрионы не являются возбудителями холеры, однако могут вызывать пищевые токсикоинфекции, как расстройства кишечного тракта с легкой или средней формой тяжести. Факторами передачи инфекции могут быть: загрязненная вода открытых водоемов, рыба, креветки, моллюски и тому подобное. Их также дополнительно исследуют в лабораториях ЦКПХ на наличие возбудителей паразитарных болезней.

Дополнение

Из-за загрязнения воды поверхностных водоемов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях запрещено купание. Под строгим запретом также вылов рыбы на этих территориях и сбор мертвой рыбы в местах массового мора. Она может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасные химические вещества. Ни один из способов приготовления не может сделать такую рыбу безопасной.