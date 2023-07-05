В правящей партии Грузии исключают консультации с Украиной по Саакашвили

КИЕВ. 5 июля. УНН. Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, комментируя решение Украины порекомендовать послу Грузии отправиться в Тбилиси и пройти консультации относительно возможности передачи Киву третьего президента Михеила Саакашвили, исключил возможность подобных переговоров. Об этом сообщает грузинский Первый канал, пишет УНН.

Детали

Как отметил Ираклий Кобахидзе, посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили находится в Украине с начала войны, в отличие от послов других стратегических партнеров Украины.

Цитата

«Несмотря на то, что в Киеве стояли российские танки, наш посол ежедневно находился в украинской столице и занимался многими делами, его вклад в виде гуманитарной и политической поддержки был решающим. Учитывая это, решение украинского правительства является оскорбительным, досадным и разочаровывающим. Тем не менее, мы не будем делать никаких комментариев. Мы намерены поддерживать нашу одностороннюю дружбу с украинскими властями», - пояснил он.

Дополнение

4 июля МИД Украины заявил, что власти Грузии должны прекратить издевательства над гражданином Украины Михеилом Саакашвили и попросил грузинского посла вернуться в Тбилиси для урегулирования ситуации.

В Грузии 46 депутатов обратилось к председателю парламента Шалве Папуашвили с требованием разрешить встречи с заключенным Саакашвили.

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на состояние здоровья’третьего президента Грузии. Она заявила, что Саакашвили необходимо пролечить за границей.