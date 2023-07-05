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Вице-президентом ПА ОБСЕ стал украинский нардеп

Вице-президентом ПА ОБСЕ стал украинский нардеп

КИЕВ. 5 июля. УНН. Главу украинской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, народного депутата Никиту Потураева избрали на должность вице-президента Ассамблеи. Об этом сообщила председатель комитета ПАСЕ по культуре, народный депутат Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, передает УНН.

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«Искренне поздравляю своего коллегу, главу украинской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Никиту Потураева с избранием на должность вице-президента Ассамблеи. Теперь имеем двух представителей Украины в Бюро ПА ОБСЕ.

Важная победа, которая позволит еще более активно продвигать повестку дня Украины на международной арене», - написала Кравчук.

Никита Потураев также является председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

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Источник: УНН
Теги: ПАРЕ, Украина
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