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Необходимость восстановления Каховской ГЭС: специалист объяснил ключевые аспекты

Необходимость восстановления Каховской ГЭС: специалист объяснил ключевые аспекты

КИЕВ. 5 июля. УНН. По словам доктора географических наук Игоря Пилипенко в эфире "Громадського радіо", основными причинами восстановления Каховской ГЭС является необходимость в обеспечении энергетикой, ядерная безопасность, и вопрос сообщения между населенными пунктами, пишет УНН.  

Детали

Доктор географических наук выделил несколько ключевых аспектов относительно восстановления гидроузла. В частности речь идет об энергетической сфере. На берегах Каховского водохранилища построено 2 электростанции, которые совокупно давали почти 30% электроэнергии Украины.

"Жизнь — это борьба за энергию. Украине она нужна", - отметил он.

По словам Пилипенко, важным вопросом встает ядерная безопасность, обеспечение водоснабжения населенных пунктов и промышленности: Запорожская АЭС нуждается в воде для охлаждения. Металлургический комплекс Кривого Рога получает воду, которая на 70% закрывает потребности производства и города.

Также Каховская ГЭС выполняла значительную коммуникативную функцию. Специалист отметил, что от Каховской ГЭС до запорожских мостов нет ни одной переправы. Это почти 200 км пространства Днепра (30% его протяженности в пределах Украины).

"Никакой переправы между левым и правым берегом. Строя плотину, одновременно решится вопрос железнодорожного сообщения", - заметил он.

Дополнение

По словам Пилипенко, из-за разрушения Каховской ГЭС появится один из самых бедных видов пустынь — глиняная. В условиях пустыни долгое время будет происходить формирование новой долины Днепра и какой она будет - пока говорить сложно.

После подрыва оккупантами Каховской плотины Днепр вернулся в пределы своего русла, но уровень воды продолжает падать. Профильные службы работают над проектами по устранению последствий и минимизации ущерба нанесенного экоцидом.

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Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область, восстановление, дамба
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