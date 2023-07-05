Силы обороны выбивают врага с позиций на Таврическом направлении - Тарнавский

КИЕВ. 5 июля. УНН. На Таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций. Об успехах в среду сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

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«Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1541 огневое задание. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот», - написал генерал Тарнавский в Telegram.

Детали

По его сообщению, за сутки уничтожено 25 единиц военной техники противника. В частности, 2 ББМ, 3 пушки Д-30, пушка 2А36 “Гиацинт-Б”, зенитный ракетный комплекс 9К330 “Тор”, РЛС “Зоопарк” и автомобильная техника. Также было ликвидировано 9 складов боеприпасов врага.

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