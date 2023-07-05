Обманули более 100 человек, которые собирали средства на ВСУ: в Днепропетровской области разоблачили четырех человек

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Днепропетровской области разоблачили четырех человек, которые в социальных сетях обманывали людей, которые собирали средства на ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram МВД.

Детали

По данным следствия, подозреваемые в социальных сетях искали объявления о сборе денег на помощь ВСУ и лечение раненых бойцов. Они представлялись работниками платежной организации и предлагали получить денежный перевод из Польши.

Под видом конвертирования злотых в гривны, правонарушители получали персональные и банковские данные граждан, после чего присваивали деньги со счетов, проинформировало МВД. Отмечается, что общая сумма нанесенного ущерба предварительно составляет более двух миллионов гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, краже и несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним

Национальная полиция Украины сообщила, что разоблачила жителя Хмельницкого в присвоении около миллиона гривен военнослужащих.