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Обманули более 100 человек, которые собирали средства на ВСУ: в Днепропетровской области разоблачили четырех человек

Обманули более 100 человек, которые собирали средства на ВСУ: в Днепропетровской области разоблачили четырех человек

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Днепропетровской области разоблачили четырех человек, которые в социальных сетях обманывали людей, которые собирали средства на ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram МВД.

Детали

По данным следствия, подозреваемые в социальных сетях искали объявления о сборе денег на помощь ВСУ и лечение раненых бойцов. Они представлялись работниками платежной организации и предлагали получить денежный перевод из Польши.

Под видом конвертирования злотых в гривны, правонарушители получали персональные и банковские данные граждан, после чего присваивали деньги со счетов, проинформировало МВД. Отмечается, что общая сумма нанесенного ущерба предварительно составляет более двух миллионов гривен.

Фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве, краже и несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним

Национальная полиция Украины сообщила, что разоблачила жителя Хмельницкого в присвоении около миллиона гривен военнослужащих.

Источник: УНН
Теги: МВД, Днепр и Днепропетровская область, мошенничество, подозреваемый
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