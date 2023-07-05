Зеленский расширил полномочия двух послов

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский назначил послов Украины в США и Перу послами по совместительству. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства, пишет УНН.

Детали

Указом №370/2023 посол Украины в США Елена Маркарова станет будет послом по совместительству в Антигуа и Барбуде.

Согласно указу №369/2023 посол Посла Украины в Республике Перу Юрий Полюхович назначен послом в Республике Эквадор по совместительству.

Напомним

В марте МИД Украины объявил, что впервые в истории проведет открытый отбор кандидатов в послы. Вакансии открыты в 21 страну, особый фокус направлен на африканские государства.

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