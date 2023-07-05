Что пассажиры забывают в поездах: перевозчик поделился самыми экзотическими случаями

КИЕВ. 5 июля. УНН. По внутренней статистике украинских железнодорожников, две трети утерянных вещей удается вернуть их хозяевам. В большинстве случаев речь идет о кошельках украшениях и ключах, но иногда пассажиры могут и удивлять, пишет УНН с ссылкой на перевозчика.

Детали

Работники Укрзализныци находят и возвращают владельцам 68% вещей, забытых в поездах во время путешествия. За первое полугодие этого года пассажиры 4880 раз обращались с просьбами найти потерянные вещи.

"Что мы только не искали в вагонах за это время! Наши «самые любимые» случаи — это забытые номерные знаки для автомобиля, церковная шапка, детский горшок, медицинский корсет, конная амуниция, каппы для зубов, аппарат для выращивания семян и — на первом месте — черный подрясник с пачкой чипсов со сметаной и зеленью", - говорится в сообщении.

Конечно, чаще всего наши пассажиры забывают в поездах менее экзотические вещи: кошельки, телефоны, зарядные устройства, ноутбуки, документы, часы, украшения всех цветов и размеров, и ключи.

Перевозчик посоветовал перед завершением путешествия и выходом из поезда проверить и пересчитать все "обручальные кольца, горшки и капы, которые можно было случайно оставить в поезде".

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