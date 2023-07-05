Украина подала иск в суд ООН против Ирана за сбивание самолета МАУ

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украина, Канада, Швеция и Великобритания совместно подали иск в Международный суд ООН против Ирана за сбитый украинский самолет "МАУ" 8 января 2020 года. Об этом говорится в совместном заявлении международной группы по координации помощи жертвам рейса, сообщает министерство иностранных дел, пишет УНН.

Цитата

"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сделали важный шаг в наших совместных усилиях, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбивание рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Иран не ответил на наше требование о создании арбитража для разрешения этого спора, направленное 28 декабря 2022 года. Как следствие, на этой неделе в Гааге мы совместно подали иск в Международный суд ООН, тем самым начав производство против Ирана в связи с нарушением им Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 года", - говорится в сообщении.

Детали

В заявлении отмечается, что действия и бездействие Ирана по сбитию самолета «МАУ» двумя ракетами "земля-воздух", запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана, являются нарушением международных правовых обязательств Ирана. Иран также не принял всех возможных мер, чтобы предотвратить уничтожение самолета рейса PS752 членами его вооруженных сил. Кроме того, правительство страны не провело прозрачное и беспристрастное досудебное расследование в соответствии с международными стандартами.

Напомним

29 июня в МИД сообщили, что Украина и другие участники международной координационной группы намерены подать в Международный суд ООН иск против Ирана.

8 января 2020 года пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, был сбит в районе аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. Все пассажиры - 9 членов экипажа и 167 человек - погибли. Среди них - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing сбили по ошибке иранские военные. Позже Командующий аэрокосмических сил "Корпуса стражей Исламской революции" (КСИР) Амир Али Гаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за катастрофу украинского самолета.