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Экс-генпрокурор Юрий Луценко уходит из армии: врачи сняли его с воинского учета

Экс-генпрокурор Юрий Луценко уходит из армии: врачи сняли его с воинского учета

Юрий Луценко

КИЕВ. 5 июля. УНН. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице на Facebook сообщил о прекращении своей службы в армии из-за того, что военная врачебная комиссия установила у него инвалидность, передает УНН.

Цитата

“Киев, Николаевщина, Бахмут.

Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета”, - написал Луценко.

Также он сообщил, что теперь будет “приближать Победу в качестве волонтера”.

Дополнение

Известно, что сначала бывший генпрокурор был в Территориальной обороне Киева, а затем служил на Донетчине. Также Луценко был назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. Соответствующий приказ подписал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. 

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСУ, Юрий Луценко
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