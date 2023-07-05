Экс-генпрокурор Юрий Луценко уходит из армии: врачи сняли его с воинского учета

КИЕВ. 5 июля. УНН. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице на Facebook сообщил о прекращении своей службы в армии из-за того, что военная врачебная комиссия установила у него инвалидность, передает УНН.

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“Киев, Николаевщина, Бахмут.

Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима - военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с воинского учета”, - написал Луценко.

Также он сообщил, что теперь будет “приближать Победу в качестве волонтера”.

Дополнение

Известно, что сначала бывший генпрокурор был в Территориальной обороне Киева, а затем служил на Донетчине. Также Луценко был назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. Соответствующий приказ подписал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.