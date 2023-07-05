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Прикидывался сотрудником СБУ: задержан мошенник, который помогал уклонистам

Прикидывался сотрудником СБУ: задержан мошенник, который помогал уклонистам
Источник: Телеграмм-канал СБУ

КИЕВ. 5 июля. УНН. СБУ в Виннице задержала мошенника, который выдавал себя за сотрудника Службы безопасности и предлагал за деньги «отмазывать» мужчин от призыва. За свою помощь он просил 3 тысячи долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

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"По результатам оперативных мероприятий в Виннице задержан мошенник, выдававший себя за сотрудника Службы безопасности Украины и за деньги предлагавший молодым людям свою "помощь" в уклонении от призыва", - говорится в сообщении.

Детали

За услуги он просил 3 тыс. долларов с одного клиента.

Злоумышленник, представляясь сотрудником спецслужбы, требовал от чиновника военно-медицинского центра перевести одного из мобилизованных на стационарное лечение.

Сотрудники СБУ задержали мошенника во время получения им второй части денег за «решение вопроса» с госпитализацией клиента.

По данным следствия, им оказался местный житель, который ранее неоднократно привлекался к ответственности.

Также во время обысков по адресу его проживания обнаружено 60 патронов к автомату Калашникова.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).

Решается вопрос о вручении ему еще одного подозрения по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрании меры пресечения – содержание под стражей. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: УНН
Теги: СБУ, Винница и Винницкая область, война, уклонение
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