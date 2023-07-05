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россия проводит совместные военные учения с Сирией

россия проводит совместные военные учения с Сирией

КИЕВ. 5 июля. УНН. В среду на территории Сирии начались совместные российско-сирийские военные учения. Они продлятся шесть суток, сказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов. Об этом пишет УНН, ссылаясь на росСМИ.

Цитата

"С 5 июля на территории Сирии начинаются совместные российско-сирийские учения, которые продлятся шесть суток. В ходе учений запланирована отработка вопросов совместных действий авиации, сил и средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы при отражении ударов средств воздушного нападения", - рассказал контр-адмирал.

Напомним

Китай и россия договорились о совместных военных учениях, которые, как ожидается, пройдут в этом году.

Источник: УНН
Теги: Россия, учения, военные, Сирия
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