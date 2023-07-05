"Госстат как IT-компания": Федоров показал новый портал статистики

КИЕВ. 5 июля. УНН. Новый портал Госстатистики тестируют в Украине, он должен стать удобным информационным сервисом с простой и понятной логикой для пользователя. Об этом в среду сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

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"Цифровизируем Госстат - запустили закрытое тестирование нового портала статистики. Качественные данные - основа для принятия эффективных решений. Работаем над реформой, чтобы Госстат стал удобным информационным сервисом как для общества, так и для госслужащих", - написал Федоров в Telegram.

Детали

Сейчас, по его словам, представители бизнеса, общественности и государственных органов тестируют новый портал Госстата.

"Разработали простую и понятную логику для пользователя - каждый может находить, фильтровать и отображать данные, как удобно", - отметил чиновник.

Также, по его словам, на обновленном портале:

информация хранится в единой системе, а не отдельных файлах. Так можете просматривать статистику в удобном формате и работать с ней, не загружая на свой компьютер кучу файлов;

есть «Банк данных», чтобы работать с информацией в формате графиков и таблиц;

ключевые статистические показатели отображаются в виде дашбордов. Это поможет отслеживать их в динамике;

содержится календарь обнародования информации и график представления отчетности, чтобы отслеживать релизы и планировать отчетность.

"Новый портал Госстата поможет быстро и удобно анализировать и распространять информацию. Чтобы украинцы легко находили нужные данные, а власть принимала действенные решения с качественной информацией. Госстат будет работать как современная IT-компания, чтобы каждый украинец за несколько кликов нашел нужную информацию", - отметил Федоров.

Напомним

Глава Минцифры Федоров анонсировал 5 новых сервисов в "Дія".