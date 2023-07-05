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Конфликт из-за собора в Белой Церкви: полиция расследует самоуправство

Конфликт из-за собора в Белой Церкви: полиция расследует самоуправство

КИЕВ. 5 июля. УНН. В Белой Церкви произошел конфликт из-за собора. Как сообщили в полиции Киевской области, следователи начали досудебное расследование по факту самоуправства, передает УНН.

Детали

Как сообщили в полиции Киевской области, 4 июля в полицию поступило пять сообщений, в том числе о собрании лиц и конфликтной ситуации. Силовики установили участников собрания. Нарушений публичного порядка не зафиксировано.

Следователи начали досудебное расследование по факту самоуправства ст. 356 УКУ.

Ранее

Как сообщал УНН, вечером 4 июля правоохранителям сообщили о собрании около 50 человек в центре города вблизи церкви.

Для надлежащего реагирования на возможные правонарушения, а также недопущения критических ситуаций привлечены полицейские и сотрудники Белоцерковского управления полиции.

Источник: УНН
Теги: Украина, полиция
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