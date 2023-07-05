Ураган "Поли" достиг побережья Германии: уже есть первая жертва

КИЕВ. 5 июля. УНН. Несколько часов назад сильный шторм, который сначала царил в Нидерландах, дошел до северо-запада Германии, сообщается, что уже погиб один человек. Метеорологи призывают воздержаться от поездок до 20 часов вечера, пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Несколько часов назад ураган "Поли" достиг побережья Германии в Северном море - уже сейчас известно по меньшей мере об одном погибшем. Полиция города Реде в земле Северный Рейн-Вестфалия сообщила, что резкий порыв ветра повалил дерево, которое упало на женщину, гулявшую с собакой. От полученных травм 64-летняя женщина скончалась на месте происшествия, животное при этом выжило.

В связи с ухудшением ситуации и ожидаемым штормом власти отменяют паромы на некоторые северные немецкие острова. Скорость ветра, как предполагается, будет достигать 120 километров в час.

Немецкая метеорологическая служба призывает избегать поездок на автомобиле и защищать объекты, которые подвержены воздействию ветра. Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях действует с 11 часов утра до 20 часов вечера.

Дополнение

Также сообщалось о еще одном погибшем в Нидерландах - туда ураганный ветер пришел несколькими часами ранее. Для большей части территории страны был объявлен "красный", самый высокий, уровень опасности. В городе Харлем недалеко от Амстердама погибла женщина, на нее также упало вырванное с корнями дерево. Непогода парализовала движение транспорта. В аэропорту Схипхол отменено более 400 авиарейсов.

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