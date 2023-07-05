Папе Римскому передали "Бучанскую монету"

КИЕВ. 5 июля. УНН. Папе Римскому Франциску передали "Бучанскую монету" с изображением Храма Святого Апостола Андрея Первозванного. Там во время российской оккупации города Бучи были похоронены 119 мирных жителей. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, сообщает УНН.

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«Несколько недель назад в Буче с визитом побывал Специальный посланник Папы Римского Франциска, Кардинал Маттео Зуппи. Попросил Спецпосланника передать Папе Римскому «Бучанскую монету» с изображением церкви Андрея Первозванного. Именно здесь во время российской оккупации были похоронены 119 мирных жителей. Благодарен, что монета, символизирующая непокорность украинцев, уже попала к адресату», - сообщил Кравченко.

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Глава ОГА добавил, что во время встречи много рассказывал Спецпосланнику о страшных событиях с начала полномасштабного вторжения России. «русский мир» – это об убийствах, жестокости, пытках и мародерстве.

«Сегодня мир и безопасность как никогда зависят от совместных действий всего мира», - подчеркнул он.

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