Ипотеку под 7% запустят в Украине с августа - Минэкономики

КИЕВ. 5 июля. УНН. С 1 августа украинцы смогут взять ипотечный кредит по программе под 7%, сообщили в среду в Минэкономики, пишет УНН.

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"С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования "єОселя". Подать заявку на получение кредита под 7% смогут ветераны войны, участники боевых действий и люди, которые не имеют собственного жилья", - говорится в сообщении.

"Ветераны войны, участники боевых действий, внутренние переселенцы, которые вынуждены были переехать из-за войны в более безопасные регионы, и люди, которые не имеют своего жилья, могут подать заявку через приложение "Дія" на получение ипотечного кредита под 7%", - прокомментировала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Как отмечается, все другие категории заемщиков остаются в программе также.

Кто может подать заявку

В частности, подать заявку на участие в программе смогут:

ветераны войны и члены их семей; участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости, или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для семьи из одного человека (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи, за исключением жилья на временно оккупированных территориях.

Условия

Указанные категории граждан смогут принять участие в программе "єОселя" на таких условиях:

фиксированная годовая ставка в гривне - 7%;

первый взнос - от 20%;

срок кредитования - до 20 лет;

приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Если человек захочет приобрести строящееся жилье, он сможет это сделать только у застройщиков, которые аккредитованы банками-участниками программы. В рамках "єОселя" допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита.

Также предусматриваются изменения в программу доступного ипотечного кредитования "єОселя":

увеличен перечень территорий, на которые распространяется программа. Отныне она будет доступна на тех территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, которые не находятся в оккупации и на которых не происходят активные боевые действия;

к категории военнослужащих и силовиков, которые могут взять ипотеку под 3% годовых, добавили детективов и старших детективов НАБУ, лиц рядового и начальствующего состава ГБР, детективов и лиц начальствующего состава БЭБ;

для тех военных и силовиков, которые вследствие ранения во время боевых задач, получили I-II группу инвалидности и потеряли свою должность, сохраняется право на компенсацию % ставки за счет государства до уровня 3% годовых;

по моделям финансирования строительства жилья исключены “предварительные” договоры и договоры, по которым не происходит “реальный” переход имущественных прав к покупателям.

В министерстве указали, что банками-партнерами "єОселя" являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank. Еще несколько банков-партнеров находятся на стадии интеграции с "Дія" и, как сообщается, уже скоро присоединятся к реализации программы.

Дополнение

Программу реализует Министерство экономики Украины, Министерство цифровой трансформации и ЧАО “Укрфинжитло”.

Программа "єОселя" работает с октября 2022 года. На сегодня уже выдано почти 1700 кредитов на сумму более 2,3 млрд грн.