В Силах обороны сообщили, где на Таврическом направлении активнее всего атакуют оккупанты

КИЕВ. 5 июля. УНН. Силы обороны Украины и дальше системно выбивают врага с позиций и продвигаются вперед на Таврическом направлении. Больше всего армия рф пытается атаковать на Марьинском направлении, где за минувшие сутки было зафиксировано 17 неудачных штурмов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень, передает УНН.

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"В течение суток враг 25 раз атаковал наши позиции. Больше всего, а именно 17 штурмов приходится на Марьинском направлении. Силы обороны Украины и дальше системно выбивают врага с позиций, продвигаются вперед. Динамика не изменилась, и мы давим в наступлении, уничтожаем личный состав оккупантов, их бронетехнику. За прошедшие сутки наши подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили более 1550 огневых задач", - отметил Валерий Шершень.

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По его словам, Силы обороны на Таврическом направлении за минувшие сутки ликвидировали 248 оккупантов. А подразделения радиоэлектронной борьбы захватили два БПЛА «Орлан-10». Также было уничтожено 25 единиц вооружения и военной техники противника.

«Раньше россияне практиковали мясные штурмы. Сейчас, видимо, личный состав начал заканчиваться и они иногда на штурм отправляют маленькие группы до 8–10 человек. При этом технику также стараются беречь», - сказал Шершень.

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Украинские военные имеют частичный успех в результате наступления в районе Клещеевки на Бахмутском направлении. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.