В Болгарии официально подтвердили визит Зеленского

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Софию в четверг. Это подтвердил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявив, что сожалеет об утечке информации о визите главы украинского государства, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Тагарев подтвердил визит Зеленского в Болгарию в эфире болгарского телеканала и извинился, за то, что о визите стало известно раньше времени.

«К такому визиту готовились определенное время, он не публичный. Мне жаль, что информация попала в открытый доступ», – сказал он.

Новый премьер-министр Болгарии Николай Денков является горячо проукраинским, но президент Румен Радев имеет неоднозначное отношение к позиции Болгарии в НАТО, и негативно относится к вооружению Киева.

Напомним

Как сообщал УНН, Президент Владимир Зеленский, вероятно, встретится с Радевым во время такого визита. Недавно правительство Софии объявило о новом пакете военной помощи Украине.