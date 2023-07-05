Кипер: со следующей недели начнут действовать летние запреты на движение грузовиков в Одесской области

КИЕВ. 5 июля. УНН. С 10 июля вступают в силу летние запреты на движение грузового транспорта с 10:00 до 18:00 часов. Запреты вводятся с целью сохранения дорожного покрытия в жаркое время. Об этом своем Тg-канале напомнил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

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В то же время с 10 июля разрешено движение грузового транспорта ночью.

«С 18:00 до 10:00 движение грузового транспорта разрешено!» - уточнил глава ОГА.

Детали

Кипер отметил, что ограничение движения будет действовать на трассах:

- М-15 Одесса-Рени,

- М-05 Киев-Одесса,

- М-14 Одесса-Мелитополь, в пределах Одесской области для тяжеловесных транспортных средств общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось 7 тонн.

Исключение - транспортные средства специализированного назначения и транспорт, осуществляющие перевозки: опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы; грузов, связанных с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций;

военных грузов, товаров двойного назначения и/или имущества, используемого для нужд обороны; гуманитарной помощи; людей.

Кроме того, разрешается передвижение транспортных средств, осуществляющих международные перевозки грузов. При условии, что водитель грузового автомобиля имеет забронированное место в очереди ожидания для пересечения государственной границы Украины для автомобильного сообщения средствами электронной системы («єЧерга») за два дня до очереди ожидания на ближайшее время, указал глава ОГА.

Также Кипер рекомендовал предприятиям, занимающимся перевозкой зерновых, масличных и горюче-смазочных грузов, обратиться в Одесскую областную государственную (военную) администрацию для консультации и дальнейшего получения пропусков в комендантский час по телефонам: (048) 718 93 87, (048) 718 95 20. Консультация будет осуществляться с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00. Для надлежащей организации выдачи пропусков соответствующие документы следует присылать на электронный адрес [email protected].

«Поручения даны всем соответствующим службам и подразделениям», - резюмировал он.

Ранее Кипер снял запрет работать в утреннее время одесским кафе.