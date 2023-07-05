Немецкая железная дорога внедрит искусственный интеллект для грузового транспорта

КИЕВ. 5 июля. УНН. Немецкая национальная железнодорожная служба Deutsche Bahn внедрит использование камер наблюдения, работающих на платформе искусственного интеллекта для анализа данных и быстрой диагностики технического состояния транспорта, пишет УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Deutsche Bahn (DB) будет использовать приложения искусственного интеллекта (ИИ) в грузовых перевозках по всей Германии, заявила в среду пресс-секретарь железной дороги. Системы на основе определения местоположения, так называемые "мосты камер", будут установлены на инфраструктуре, чтобы поезда можно было записывать с разных ракурсов, а затем сканировать с помощью программного обеспечения с искусственным интеллектом.

Приложение позволяет выявлять повреждения поездов на ранней стадии, сообщили в DB. В свою очередь, это также помогает более эффективно и быстро ремонтировать грузовые вагоны. Промышленное сырье, такое как металл или металлолом, также может быть распознано и отсортировано быстрее.

"Искусственный интеллект немедленно станет неотъемлемой частью наших операций", - заявила руководитель DB Сигрид Никутта.

Она добавила, что это также поможет национальной железнодорожной службе стать более дружественной к климату. Первый мост-камера начала тестирование на сортировочной станции в баварском городе Нюрнберг в 2017 году. Сейчас там установлено 13 мостов с камерами, а также еще семь других объектов DB Cargo в Германии.

DB заявляет, что они записывают около 300 000 изображений во время почти 10 000 маршрутов в день, которые затем анализируются программным обеспечением с искусственным интеллектом. Изображения предоставляют информацию о состоянии тормозов поезда, среди других данных.

Для работы с программным обеспечением с искусственным интеллектом была создана новая должность - цифровой диагност. До сих пор проверка грузового поезда занимала до часа, в зависимости от его длины.

Дополнение

Китайский технологический сектор сосредоточился на приложениях в сфере искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с технологическими "титанами" США, такими как Google и Microsoft Corp. В Пекине планируют превзойти геополитического конкурента - Вашингтон - в технологии, что может определить технологических лидеров будущего.

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