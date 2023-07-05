Выключи кондиционер: в "Укрэнерго" дали советы, как уменьшить потребление электроэнергии

КИЕВ. 5 июля. УНН. Украинцы пересекли порог вечернего максимума потребления электричества за минувшие сутки. Об этом сообщили в «Укрэнерго» и призвали экономить электроэнергию с 16:00 до 23:00, пишет УНН.

Цитата

«Лето. Жара. В домах активно гудят кондиционеры, а на мониторах диспетчеров «Укрэнерго» стремительно растет показатель потребления. По состоянию на 16:00 мы уже пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки.

Чтобы обеспечить такой резкий взлет спроса, должно вырасти производство электроэнергии. Но возможности электростанций сейчас ограничены», - говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.

Детали

Как отмечают в «Укрэнерго», что многие энергоблоки тепловых и гидроэлектростанций не работают из-за повреждений или остановлены для проведения ремонтов.

Также на нескольких атомных энергоблоках продолжаются плановые ремонты, необходимые для их эксплуатации зимой.

Чтобы уменьшить потребление электроэнергии в «Укрэнерго» дали несколько рекомендаций:

в вечерние часы (с 16:00 до 23:00) старайтесь не использовать кондиционер. Или используйте его в энергоэффективном режиме, не охлаждая комнату ниже 23˚C.

перенесите использование мощных устройств (стиральной машины, бойлера) на ночное время. Используйте их поочередно, чтобы распределить нагрузку.

по возможности, уменьшите с 16:00 до 23:00 пользование электрочайником и утюгом. Или всегда набирайте воды столько, сколько нужно для приготовления горячих напитков именно в этот период.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в Украине изменился период максимального потребления электроэнергии в течение суток. Теперь наибольшая нагрузка на энергосистему ощущается с 16 до 23 часов. Украинцев призывают переносить использование мощной техники на другие часы суток или на ночь.